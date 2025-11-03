Gobierno del estado asume la seguridad en Huixcolotla tras asesinatos de policías

María Huerta

El gobierno del estado asume la seguridad en Huixcolotla, tras el ataque directo contra tres elementos de la policía municipal.

Confirmó el secretario de Seguridad Pública en el estado, Francisco Sánchez González, luego de que el gobernador Alejandro Armenta envió condolencias a las familias.

A escasas horas de que fueron emboscados tres elementos policiacos sobre el bulevar Cuauhtémoc, esquina con avenida 16 de Septiembre, en el municipio de Huixcolotla por un grupo de más de siete desconocidos el encargado de la seguridad en Puebla,ñ precisó que se va a reforzar la vigilancia con elementos de las secretarías de Seguridad Pública del estado, de Seguridad federal, Defensa Nacional (Sedena).

“Para el municipio es lo mejor que el estado se encargue de la seguridad y, por supuesto, fortalecer las acciones en la materia”.