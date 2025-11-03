Ayuntamiento de Puebla analiza crear un nuevo panteón: Clemente Gómez

María Tenahua
El secretario de Servicios Públicos del ayuntamiento de Puebla, Clemente Gómez Medina, informó que analizan la posibilidad de adquirir un predio, para construir un nuevo panteón municipal, debido a que el actual está saturado.
Precisó que el camposanto principal cuenta con 16 hectáreas, 37 mil fosas y hasta el momento no han encontrado uno de este tamaño.
Finalmente, comentó que en esta misma situación se encuentran los cementerios de las juntas auxiliares.
