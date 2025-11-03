En cabildo se determinará retirar parquímetros en algunas calles de Chulavista y Juárez-Santiago: Regidor 

María Tenahua

El presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos en el Cabildo de Puebla capital, Leobardo Rodríguez Juárez, informó que, al cierre de este año, se analizará el retiro de parquímetros en algunas calles de la Chulavista y el polígono Juárez-Santiago.

En este sentido, informó que esto se debe a una solicitud de los ciudadanos, quienes argumentaron que no es viable que continúe este sistema de estacionamiento, pero también se estudiará en qué otras vialidades de esos mismos cuadrantes se pueden adherir, debido a que hay gente que los ha pedido.

Refirió que esto se tratará en la última sesión ordinaria de cabildo del 2025, para que se tome la mejor decisión.