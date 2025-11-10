Natalia Gaviria, pionera latina del arte con IA, enseña cómo evitar que la tecnología nos domine

Staff/RG

Tras atravesar anorexia, depresión y un intento de suicidio, Natalia Gaviria encontró en la maternidad y en la inteligencia artificial una vía para renacer, reconectar y sanar. Hoy está considerada una de las pioneras del arte con inteligencia artificial en América Latina y seleccionada como una de las 21 artistas destacadas en Milán por Prompt Magazine, una comunidad que muestra lo mejor en diseño e inteligencia artificial en Europa.

Su trabajo ha sido presentado en Londres, Milán, Barcelona, París, Medellín y en la Fashion Week de Berlín, con una narrativa visual donde dialogan la conciencia y la tecnología.

El universo creativo de Natalia nació desde una profunda transformación personal. Es creadora de la técnica HCI (Human Conscience Inspiration), un enfoque que integra tecnología, espiritualidad y presencia consciente para enseñar a las personas a dominar la tecnología —y no ser dominadas por ella. Para lograr esto debemos realizar a diario:

1-Conexión con la divinidad: al despertar, conecta con algo más grande que tú, agradece, respira profundo y pon una intención para tu día. Antes del celular, el alma primero. El primer acto del día: despertar el espíritu antes que el cuerpo. Respirar, agradecer y pedir guía para el día.

2-Vida consciente: vuelve a tus orígenes a través de la naturaleza, caminar descalzos, tocar la tierra, escuchar el aire. El cuerpo recuerda lo que el alma sabe.

3-Comunidad como medicina: estar rodeados de otros nos alarga la vida. Como en las zonas azules, movernos juntos, compartir y crear espacios de apoyo.

4-Nutrir el cerebro: leer, aprender, meditar, cuestionar. Lo que consumes mentalmente moldea tu realidad emocional y espiritual.

5-Tecnología con reglas, no prohibición: especialmente en niños, prohibir aumenta el deseo. Guiar, limitar y enseñar crea una relación sana con la tecnología.

6-El poder de aburrirse: el vacío activa la creatividad y las preguntas profundas. En el silencio, la mente encuentra respuestas que el ruido tapa.

Natalia redefine el rol del creador digital integrando sensibilidad humana, sabiduría ancestral, espiritualidad y herramientas como Midjourney, un programa de AI que crea imágenes a partir de descripciones textuales.

En esta nueva etapa, se une al colectivo Art by the People en Miami, que impulsa y conecta artistas con nuevas plataformas. Gracias a esta colaboración, presentará su obra “El origen” el 12 de noviembre en Las Vegas, durante “Brunch & Beats” un evento privado organizado por Los Network, en el marco de la Latin Week y los Latin Grammy, llevando su arte para unir tecnología y alma humana.

Sobre Natalia Gaviria: Es una artista visual bogotana radicada en Medellín, diseñadora colombiana influenciada por la espiritualidad de la naturaleza, la ancestralidad latinoamericana y la estética japonesa. Su conexión con la cultura japonesa se refleja en la creación de Kumiko, cuyo nombre significa belleza eterna. Es la creadora del universo Bionature, donde convergen la naturaleza, la tecnología y la sabiduría ancestral para explorar nuevas dimensiones de la espiritualidad y la conciencia. Su obra no solo utiliza la inteligencia artificial como herramienta, sino también como medio expresivo para materializar visiones que conectan lo ancestral con lo futuro, siempre guiadas por la intención y sensibilidad humana. Ha sido destacada con sus exposiciones en Prompt Magazine Books 11 & 12 — Inclusión editorial destacada (2024–2025). Digital Design Days, Milán (Italia) — Seleccionada en el proyecto Renaissance (2024). Cluster Photography 2025, Londres (Reino Unido) — Participación en exposición colectiva de arte digital (2025). Neo.Fashion – Berlin Fashion Week 2025 (Alemania) — Exhibición digital durante la semana de la moda en Berlín. AI Design Awards, Barcelona (España) — Reconocimiento/participación audiovisual (2025). LHC Magazine, París (Francia) — Publicación/feature editorial (2025). Designmonat Graz, Austria — Instalación inmersiva The New Real (2025). AI/Creative Community, Helsinki — (Finlandia) — Participación digital/networking global (2024–2025). Mas información: http://www.barrenecheateliergalaxy.com