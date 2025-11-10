Ya no es “sin salir de casa”, ahora mexicanos quieren comprar sin salir del anuncio: 2025 será el año de los Shoppable Ads

Staff/RG

Usuarios buscan anuncios más útiles, directos y personalizados en temporadas más activas para e-commerce: estudio de Equativ

Más de la mitad de los usuarios comprarán principalmente en línea en la navidad de 2025.

44% de consumidores ya usan o planea usar IA para buscar ideas o comparar precios.

Equativ, empresa independiente líder en colocación de anuncios digitales, presentó su nuevo estudio “Shoppable Ads: del deseo a la compra en un clic”, el cual analiza cómo los consumidores mexicanos están transformando su comportamiento de compra durante las temporadas de alto consumo como Buen Fin, Black Friday, Cyber Monday y Navidad.

El reporte revela que más del 56% de los mexicanos planea comprar principalmente en línea durante la temporada navideña 2025 y que seis de cada diez realizarán más de la mitad de sus compras durante Buen Fin, Black Friday y Cyber Monday. Este contexto impulsa a las marcas a ofrecer experiencias más directas, personalizadas y sin fricción, en las que la publicidad se convierte en una extensión natural del punto de venta para los comerciantes.

“Hoy los consumidores mexicanos no solo buscan inspiración y buenas recomendaciones a sus necesidades y gustos, buscan inmediatez. El 56% ya compra sus regalos en línea y más de la mitad realiza la mayoría de sus compras durante eventos como Buen Fin, Black Friday y Cyber Monday. En ese contexto, los Shoppable Ads de Equativ conectan el momento de interés con la acción de compra, reduciendo el journey a un solo clic”, señaló Ana Jiménez, directora de Demand de Equativ México.

Y es que, en la edición número 15 del Buen Fin 2025, la cual se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, la Secretaría de Economía espera que se generen ventas hasta por 200 mil millones de pesos. Y, aunque no se sabe a ciencia cierta de cuánto es la derrama económica de Black Friday en México, de acuerdo con Adobe, las compras en línea en 2023 alcanzaron 9 mil 120 millones de dólares en nuestro país.

A decir de Equativ, frente a un pastel de tales proporciones, los comerciantes que operan en México emíezan desde tres meses antes a establecer las mejores estrategias digitales para acercar sus promociones a los usuarios de la forma más directa y sencilla posible, porque en una gran proporción, el hecho de salir de un anuncio para buscar e ingresar a realizar la compra, se puede perder dicha venta.

Ante este panorama, Ana Jiménez agrega que “los formatos interactivos logran hasta 6% más interacción, impulsan métricas de atención y engagement superiores, y permiten a las marcas convertir awareness en ventas reales dentro del mismo entorno publicitario. Nuestra misión es simple: ayudar a las marcas a ser útiles en el momento justo. Porque la publicidad más efectiva no interrumpe; acompaña, inspira y simplifica la decisión de compra.

Compras rápidas, confiables y sin fricción

El estudio de Equativ confirma que los consumidores mexicanos valoran la claridad de la oferta, la inmediatez y la conveniencia. 38% compra online semanalmente; 40% inicia sus compras en Buen Fin, Black Friday o Cyber Monday, mientras que 39% comienza incluso antes de octubre y hasta un 39% planea gastar más que el año pasado.

Los principales factores de decisión son precio y descuentos (2.9 de prioridad media), entrega rápida (2.9) y reputación de marca (3.3). Los usuarios consideran más efectivos los anuncios que muestran un producto específico y una promoción visible.

Publicidad y creatividad que inspiran acción

Durante la temporada navideña, 32% de los consumidores presta más atención a los anuncios y 51% considera muy útil ver carruseles de productos dentro de un anuncio.

Además, los formatos que dirigen directamente al producto o carrito aumentan la confianza de compra en 74% de los usuarios, lo que confirma la efectividad de los Shoppable Ads como una herramienta para acelerar la conversión sin salir del contenido.

La integración de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y la data contextual está redefiniendo la experiencia publicitaria. El estudio indica que 44% de los consumidores ya usa o planea usar IA para buscar ideas o comparar precios, y 55% espera recibir alertas automáticas de descuentos o ver productos en realidad aumentada (AR).

Los Shoppable Ads de Equativ combinan estos elementos para ofrecer anuncios dinámicos, relevantes y personalizados, que responden en tiempo real al interés del consumidor.

Con más de una década impulsando innovación en el ecosistema publicitario, Equativ fortalece su compromiso con soluciones eficientes, sostenibles y centradas en el usuario. Su tecnología permite que cada impacto publicitario se convierta en una oportunidad real de venta, reduciendo la brecha entre awareness y conversión.

Para conocer más sobre el estudio o solicitar una demostración de los Shoppable Ads de Equativ, visita este enlace:

https://www.equativ.com/es/infografia-de-la-publicidad-al-carrito-como-los-compradores-navidenos-hacen-clic-comparan-y-compran-en-2025

Acerca de Equativ

Equativ es una plataforma de tecnología publicitaria independiente líder creada para satisfacer los intereses tanto de los anunciantes como de los editores. Equativ ofrece soluciones seguras para la marca y la privacidad que permiten a sus clientes lograr el máximo impacto, respetando al mismo tiempo los derechos de los consumidores, y combina la experiencia del cliente y la excelencia en ingeniería para servir los intereses tanto del lado de la oferta como de la demanda con igual profesionalismo y nivel técnico. sofisticación.

Con sede en París y Nueva York, Equativ opera globalmente con un equipo de más de 550 empleados en 16 oficinas. Equativ ofrece al mercado su propio servidor de anuncios independiente, SSP, herramientas para compradores y servicios de medios para cumplir la promesa de la tecnología publicitaria.