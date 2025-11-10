Muere hombre al salirse de su camioneta en Amozoc 

Desde Puebla

Un hombre perdió la vida luego de que un autobús de la línea Valles le cortara circulación y se saliera de su camioneta en Amozoc.

Sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán a la altura de las Ánimas.

Reportes indican que el occiso iba en su unidad cuando la unidad de transporte público le cerró el paso, hizo que se saliera de la camioneta y terminara impactada en un puente peatonal.

Cabe señalar que el conductor del Valles se dio a la fuga.

Unidad presunta responsable del accidente que cobró la vida de un hombre en Amozoc.

Con el numero económico 4165 fue identificada la unidad de transporte público de la linea Valles que, presuntamente, le cerró el paso a la camioneta en la que viajaba un adulto, que perdió la vida al salir proyectado en Amozoc.

Piden a las autoridades tomar cartas en el asunto, ya que la empresa no se quiere hacer responsable de que su conductor fue el presunto responsable del accidente.