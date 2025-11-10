Smart City Latam, del 2 al 4 de junio del 2026: Oropeza Casas

María Tenahua
El secretario de Economía y Turismo del municipio de Puebla, Jaime Oropeza Casas, informó que del 2 al 4 de junio del 2026 se realizará el Smart City Latam y esperan superar los 10 mil visitantes.
En este sentido, destacó que uno de los objetivos de su visita, junto con el alcalde de Puebla, Pepe Chedraui Budib a Barcelona, en el Smart City Congress, fue invitar a los expositores a este congreso, para que acudan el próximo año a la capital poblana.
Indicó que uno de los retos es lograr la derrama económica de 400 millones de pesos.
