Smart City Latam, del 2 al 4 de junio del 2026: Oropeza Casas

María Tenahua

El secretario de Economía y Turismo del municipio de Puebla, Jaime Oropeza Casas, informó que del 2 al 4 de junio del 2026 se realizará el Smart City Latam y esperan superar los 10 mil visitantes.

En este sentido, destacó que uno de los objetivos de su visita, junto con el alcalde de Puebla, Pepe Chedraui Budib a Barcelona, en el Smart City Congress, fue invitar a los expositores a este congreso, para que acudan el próximo año a la capital poblana.

Indicó que uno de los retos es lograr la derrama económica de 400 millones de pesos.