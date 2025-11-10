Sentenciada a 80 años de cárcel por secuestro en Epatlán

Desde Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla logró una sentencia de 80 años de prisión contra Viridiana N., al demostrarse su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado cometido en el municipio de Epatlán, Puebla.

De acuerdo con la investigación, los familiares de la víctima, un hombre de 66 años de edad, perdieron contacto con él desde el pasado 3 de abril del 2021, cuando salió de su domicilio con dirección a un establecimiento donde se encontraría con otras personas.

Posteriormente, uno de sus amigos recibió una llamada telefónica desde el teléfono celular de la víctima, en la que le exigieron millón y medio de pesos a cambio de liberarlo. Después de un proceso de negociación, los captores accedieron a recibir 142 mil 500 pesos, monto que debía ser entregado el 19 de abril del mismo año.

Gracias a la intervención oportuna de agentes de investigación, el mismo día que se realizaría el pago de rescate se logró el aseguramiento de Viridiana N., y de otra persona involucrada en los hechos, quien en octubre de 2025 también fue sentenciado a 80 años de prisión.

Una vez concluidas las etapas procesales, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio contra Viridiana N., por el delito de secuestro agravado, imponiendo además de la pena privativa de la libertad, el pago de una multa de más de 1 millón de pesos, así como el pago de la reparación del daño moral y material.