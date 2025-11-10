Detenido en Atlixco por robo a motocicleta y posesión de droga

Desde Puebla
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco detuvieron a un hombre por su presunta participación en el robo de una motocicleta Suzuki color negro y por posesión de una sustancia con características similares al narcótico conocido como “cristal”.
Los hechos ocurrieron cuando un ciudadano solicitó apoyo a la Policía de Atlixco tras el robo de su vehículo en la colonia Santa Rosa Chapulapa. Minutos después, los oficiales ubicaron la motocicleta sobre la calle 3 Poniente; el sospechoso intentó huir, pero fue alcanzado y asegurado en la colonia Prados El León.
Durante la revisión preventiva, se le encontró una bolsa con sustancia blanca. El detenido, junto con la motocicleta y lo asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público.
