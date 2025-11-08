Puebla apuesta por la innovación para fortalecer la seguridad pública

Excelsior

Con la participación de especialistas nacionales e internacionales, el Quinto Congreso Internacional de Tecnologías de la Información Aplicadas a la Seguridad reafirmó a Puebla como un referente en innovación digital para el combate a la delincuencia.

El encuentro, inaugurado por el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, en representación del gobernador Alejandro Armenta, reunió a académicos, funcionarios y representantes de instituciones de seguridad, quienes coincidieron en que la tecnología es hoy una herramienta indispensable para garantizar la tranquilidad de las familias poblanas.

Aguilar Pala destacó que la administración estatal mantiene una política abierta al conocimiento científico y tecnológico.

“Las decisiones de gobierno deben apoyarse en la experiencia de quienes estudian y aplican soluciones innovadoras; solo así podemos traducir la tecnología en políticas públicas efectivas”, afirmó.

En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez, informó que Puebla refuerza su estrategia de seguridad con patrullas, torres de vigilancia y drones de última generación, alineados con el plan nacional.

“Nuestro objetivo es consolidar un sistema de protección ciudadana más ágil, inteligente y cercano”, señaló.

Puebla abierta al conocimiento científico y ético

Durante las ponencias, expertos como Enrique Ramos Salgado, representante del Congreso, coincidieron en que el uso ético de la inteligencia artificial, el análisis de datos y los sistemas de mando y control puede transformar la capacidad de respuesta de las corporaciones.

“La tecnología solo cobra valor cuando está al servicio de las personas”, apuntó.

Por su parte, el rector de la Universidad Anáhuac Puebla, José Mata Temoltzin, reconoció la relevancia del foro como espacio de colaboración entre academia, gobierno y sociedad: “La seguridad digital y el manejo responsable de la información deben asumirse como compromisos colectivos”.

Participantes como Juan Manuel Aguirre y Guadalupe Ramírez destacaron que este tipo de encuentros fortalecen la capacitación y la coordinación entre instituciones y ciudadanía. Coincidieron en que la innovación tecnológica, combinada con la cooperación social, es clave para construir una cultura de paz y confianza.