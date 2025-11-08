Toluca vuelve a propinarle ‘diablura’ al América

Excelsior

Otra vez el América vivió un infierno con el favorito al título, en el Estadio Nemesio Díez. Los fantasmas de la final perdida del torneo pasado atormentaron a los azulcremas con una derrota ante Toluca (2-0) que vio la consagración de Paulinho como tricampeón de goleo individual en el Apertura 2025.

El planteamiento de las Águilas, con una línea de cinco, fue débil ante el ímpetu y el agresivo planteamiento del técnico escarlata Antonio Mohamed, al tiempo que su hombre gol defendía la corona de goleador de la Liga MX, luego de que Armando González (Chivas) y Joao Pedro (Atlético de San Luis) lo rebasaron a 12.

Uno de distancia para mantenerse entre los máximos artilleros. Por eso, Paulinho no tardó en advertir al meta Luis Ángel Malagón, a quien perdonó a los 11 minutos de juego, al mandar el balón a la tribuna en un disparo frontal. Volvió a acercarse 10 minutos más tarde, con un golazo que fue anulado por fuera de lugar, un remate de primera intención tras un pase largo.

Fue hasta el minuto 40 que Paulinho puso equilibrio en esa férrea pelea de los goles, con un extraordinario remate cruzado. Imposible de atajar para Malagón con más que estiró la palma izquierda.

Aunque la diferencia era de un tanto, América estaba exhibido en el descanso como si la desventaja fuera abultada.

Pero esa sensación la hizo valer la localía con el 2-0, en complicidad con Malagón, guardameta con llamado a la Selección Mexicana y quien porta la batuta de la titularidad rumbo a la Copa del Mundo 2026. En un tiro libre, Malagón salió con ambos puños por delante, pero en el camino se llevó a Paulinho.

Ambos quedaron fuera de combate por un consecuente choque de rostros. Sin embargo, el silbante Luis Enrique Santander marcó penalti, pero el delantero de los Diablos se llevó la peor parte y quedó por minutos imposibilitado para jugar.

Paulinho dejaba ir la oportunidad de irse en solitario con el título de goleo del futbol mexicano. Mientras se recuperaba, Helinho cobró efectivamente la pena máxima, con un engaño a Malagón, para elevar con el 2-0 la temperatura del Infierno en el Nemesio Díez (56’).

Tras ajustes, André Jardine encomendó su maquinaria ofensiva en los potentes disparos del francés Allan Saint-Maximin y del uruguayo Rodrigo Aguirre, aunque la puntería falló por pocos centímetros. Sometieron por momentos al meta y examericanista Hugo González con un intenso bombardeo, aunque la defensa escarlata supo contenerlo.

Sin embargo, a los ánimos evidentemente caídos en el América se le sumó otro fantasma que no deja en paz al trabajo de Jardine y compañía en el cuerpo técnico, las lesiones. Al 80’, Israel Reyes pidió su cambio, por molestias musculares, lo que también pone en vilo su estadía con la Selección Mexicana para los duelos amistosos de la fecha FIFA de noviembre.

Con este resultado, el América cierra la fase regular con 34 unidades (10 victorias, cuatro empates y tres derrotas), para sellar su destino en la Liguilla como cuarto lugar, rival confirmado para los Rayados del Monterrey. Por parte, los Diablos avanzan en lo alto, con 37 puntos y endemoniadas ganas de bicampeonato.