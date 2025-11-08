¡Chivas y Cruz Azul se enfrentarán en Cuartos de Final!

Excelsior

Chivas calificó a la Liguilla del Apertura 2025 de Liga MX como sexto lugar de la tabla general y enfrentará a Cruz Azul en la fase de Cuartos de Final, mientras que Toluca y Tigres tendrán que esperar al Play-in para conocer a sus rivales en la siguiente instancia.

Luego de que se confirmara el primer partido de Liguilla (América Vs Monterrey) se jugó el último compromiso de la jornada sabatina, revelando que Chivas y Cruz Azul se medirán en Cuartos de Final.

FECHAS Y SEDES DEL CRUZ AZUL VS CHIVAS

Partido ida

La eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas arrancará en la Perla Tapatía, donde el Rebaño de Gabriel Milito intentará imponer condiciones y sacar ventaja de una serie que promete ser vibrante.

Día: miércoles 26 ó jueves 27 de noviembre, 2025.

Estadio y capacidad: Akron / 46,232 espectadores.

Partido vuelta

Los últimos 90 minutos entre Cruz Azul y Chivas se jugarán en la capital del país, donde los de Nicolás Larcamón tendrán que vencer al Rebaño y compañía; la última vez que se midieron en una Fiesta Grande.

Día: sábado 29 ó domingo 30 de noviembre, 2025.

Estadio y capacidad: Olímpico Universitario / 58,445 espectadores.

¿Quién avanza en caso de empate global?: Cruz Azul por su posición en la tabla general.

* El gol de visitante no será factor para definir al equipo que avance a las semifinales del Apertura 2025.

TOLUCA Y TIGRES A LA ESPERA DEL PLAY-IN

Por su parte, Toluca (1º) y Tigres (2º), deberán esperar hasta que se jueguen los tres partidos de Play-in para conocer a sus rivales, duelos que se estarán disputando entre el 19 al 23 de noviembre.

Tigres será el primero en conocer al conjunto que intentará arrebatarle el sueño de bordar una nueva estrella, mismo que saldrá del Play-in A (7º Vs 8º), eliminatoria que aún no está confirmada.

Por su parte, los Diablos Rojos del Toluca de Antonio Mohamed será el último en conocer a su rival, ya que tendrá que esperar a que se lleve a cabo el enfrentamiento entre el perdedor del Play-in A y el ganador del Play-in B.