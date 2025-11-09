En la BUAP se llevó a cabo la Semana del Urbanista

Del 5 al 7 de noviembre, se abordaron temas como Riesgos y vulnerabilidad territorial y Salud ambiental en la Cuenca del Alto Atoyac

Desde Puebla

El Colegio de Urbanismo y Diseño Ambiental, de la Facultad de Arquitectura, realizó la Semana del Urbanista, del 5 al 7 de noviembre, con una serie de actividades que incluyeron conferencias y talleres, impartidos por especialistas y funcionarios públicos del área.

Entre otros temas, en las ponencias se abordaron “Riesgos y vulnerabilidad territorial” y “Salud ambiental en la Cuenca del Alto Atoyac”; además se desarrollaron los talleres “Participación ciudadana para la actualización del Programa de Movilidad Urbana Sustentable del municipio de Puebla” y “Cultura de la movilidad”.

La Semana del Urbanista se efectúa cada año en conmemoración del Día del Urbanismo, 8 de noviembre. La BUAP lleva más de 30 años formando altos perfiles de urbanistas a través del Colegio de Urbanismo y Diseño Ambiental, cuya primera generación ingresó en 1993.