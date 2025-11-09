Estudiantes BUAP presentan exposición colectiva en Casa de la Cultura

Versa sobre el fanzine y su estrecha relación con la ética punk

Desde Puebla

“Punk, política y praxis” es la exposición colectiva que estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales (Arpa) de la BUAP presentan en la Sala Juan Cordero de la Casa de la Cultura, la cual versa sobre el fanzine y su estrecha relación con la ética punk o también denominada Do It Yourself.

Esta muestra, abierta al público hasta el 21 de noviembre, busca ser una experiencia sensorial para acercar a los espectadores a medios alternativos, mediante la manipulación de copias artesanales de las piezas matriz.

Los artistas Uziel León, Paulina Aceves, María del Cielo Alducin, Kimberly Pedraza, Fernanda Cortés, Edwing Salazar, Shari Jaen Galeazzi, Félix Edén, Julia Ramos, Juliette Hernández, Aidaly Pérez y Margarita Morales, abordan las infancias vulneradas en internet, el cuerpo como un espacio fronterizo identitario y la violencia en los medios de entretenimiento -particularmente en el arte-, entre otros tópicos disruptivos.

Propiciada por la perspectiva del “cubo blanco”, que consta de aislar a los objetos de su cotidiano para apreciarlos de otra manera, esta muestra propone tres categorías expositivas: “Lo corporal-corpóreo”, “La crítica al tejido” y “La extensión del pensamiento”. Estos ejes permiten observar cómo se aborda este medio deconstruido en una visión desarrollada décadas después de los inicios del Do It Yourself.

Previo a la inauguración , a la cual asistió Juan Antonio Cruz Moctezuma, secretario Administrativo de la institución, se presentó un performance que invitó a los asistentes a reflexionar sobre la influencia y el impacto de la tecnología en la vida cotidiana.