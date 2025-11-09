Reabre circulación de la México-Puebla tras explosión de pipa

Excelsior

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que se restableció la circulación en la autopista México–Puebla, luego de que una pipa que transportaba 15 mil litros de combustible explotara a la altura del kilómetro 48, a la altura del municipio de Ixtapaluca, Estado de México. El tramo carretero estuvo cerrado por más de 8 horas, lo que provocó que varios usuarios quedaran varados.

A loargo de la madrugada la zona fue reabierta por tramos, para facilitar el trabajo de las autoriades y equipos de emergencia, que lograron retirar los restos del camión accidentado.

El siniestro provocó el cierre total de la vialidad durante varias horas debido al incendio y a las maniobras de emergencia realizadas por personal especializado. Sin embargo, Capufe confirmó que la vía ya fue reabierta alrededor de las 4 de la madrugada de este sábado a través de su cuenta de X

#AutMéxicoPuebla, km 48. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución”

El accidente ocurrió cuando la pipa se quedó sin frenos y terminó chocando, lo que provocó una fuerte explosión. La magnitud del impacto fue tan severa que una de las secciones del vehículo —conocida como “salchicha”— salió proyectada y cayó a una barranca de aproximadamente 50 metros de profundidad.

El fuego generado por la explosión obligó a las autoridades a cerrar la autopista en ambos sentidos, mientras equipos de emergencia trabajaban para controlar las llamas y evitar una tragedia mayor.

Según los primeros reportes, la cabina principal, donde viajaba el conductor, fue una de las partes que salió proyectada. Por ello, Bomberos de Ixtapaluca, Protección Civil y personal de Capufe realizaron labores de búsqueda en la zona boscosa, tratando de localizar al chofer.

Tras varias horas de trabajo coordinado, los cuerpos de emergencia lograron sofocar el incendio y despejar la vía. Capufe exhortó a los automovilistas a circular con precaución, debido a la reducción de carriles y la carga vehicular registrada en la zona.

AÚN SE DESCONOCE PARADERO DEL CONDUCTOR DE LA PIPA

Hasta las 5:30 de la mañana de este sábado no se ha localizado al chofer de la pipa. Los equipos de emergencia que trabajaron en el siniestro no han difundido ninguna información al respecto. De igual manera se desconoce si hubo heridos por el percance