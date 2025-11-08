Pipa de combustible se incendia en la autopista México–Puebla; cierran circulación en ambos sentidos

Excelsior

La noche de este sábado, una pipa cargada con 15 mil litros de combustible se incendió en el kilómetro 48 de la autopista México–Puebla, a la altura del municipio de Ixtapaluca, en dirección a Río Frío, Estado de México.

El siniestro obligó a las autoridades a cerrar la circulación en ambos sentidos, lo que ha generado una fuerte carga vehicular en la zona. Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que, por el momento, no existe un tiempo estimado para la reapertura de la vialidad.

Emergencia en curso en la autopista México – Puebla

Hasta ahora se desconoce si hay víctimas derivadas del incendio. En el lugar trabajan cuerpos de emergencia, bomberos, personal de Capufe y elementos de la Guardia Nacional, quienes realizan labores para sofocar las llamas y garantizar la seguridad de los automovilistas.

Desde la distancia, testigos han compartido imágenes y videos donde se observa una densa columna de humo negro y una bola de fuego que se eleva sobre el cielo nocturno, mientras los equipos de rescate intentan controlar el siniestro.

Rutas alternas para automovilistas

Capufe emitió recomendaciones para los conductores afectados por el cierre:

Dirección Ciudad de México: desvío hacia la Autopista Arco Norte a la altura del km 92 (San Martín Texmelucan) y en el km 63 (Poblado Río Frío).

Dirección Puebla: cierre desde la Plaza de Cobro San Marcos, con desvío hacia el Poblado Chalco.

Situación bajo vigilancia

Protección Civil del Estado de México confirmó que la circulación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, mientras se atiende la volcadura e incendio del tractocamión tipo pipa.