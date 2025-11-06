Video: Puebla, sede del torneo nacional de Maxibásquetbol y otros eventos deportivos

Erika Méndez

Puebla será sede del Torneo Nacional de Maxibásquetbol con la participación de equipos de distintos estados, informó Mauricio García, Subsecretario de Deporte.

En conferencia de prensa, dijo que el evento se llevará a cabo del 12 al 17 de noviembre con 20 sedes activas.

Destacó que este mes habrá diversa actividad deportiva, debido a que también, se realizará en la entidad el campeonato nacional Sub-9 y Sub-11 de fútbol del 26 al 30 de noviembre.

Mientras que el 8 de noviembre, en el Auditorio GNP se llevará a cabo una pelea de box con la participación de Gaby “La Bonita” Sánchez.

Por otra parte, se realizará el Festival Internacional de Puebla en su edición 17, con 45 artistas de México y el mundo en 10 sedes a lo largo del estado.