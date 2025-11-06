Román Sánchez Zamora se apunta para la Auditoría Superior del Estado

Desde Puebla

Puebla, Pue., noviembre de 2025. — El académico y especialista en fiscalización Román Sánchez Zamora manifestó su aspiración a participar en el proceso de designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), cumpliendo con los requisitos establecidos por el Congreso del Estado.

Desde hace meses, Sánchez Zamora ha desarrollado una propuesta integral para fortalecer la autonomía y eficiencia del órgano fiscalizador, con énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y el equilibrio institucional.

Entre sus principales ejes plantea la creación de una Auditoría Itinerante, que acerque los procesos de revisión a los municipios para prevenir irregularidades; la consolidación de una auditoría preventiva y de desempeño; y la profesionalización del personal técnico, además de mecanismos de transparencia activa y participación ciudadana.

> “Un buen auditor no solo revisa cuentas: garantiza confianza en las instituciones y equilibrio en el poder público”, afirmó Sánchez Zamora.

El proceso para la designación del titular de la ASE contempla la recepción de propuestas del 6 al 28 de noviembre, la revisión de requisitos el 3 de diciembre, las comparecencias los días 9 y 10, y la elección en el Congreso el 11 de diciembre.

El cargo tendrá una duración de siete años, con inicio de funciones el 1 de enero de 2026.