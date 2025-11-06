Ebrio conductor choca contra casa, derriba poste y se fuga en Amozoc

Desde Puebla

El conductor de vehiculo en presunto estado de ebriedad chocó contra una casa, derribó un poste y se dio a la fuga, dejó abandonada su unidad en Amozoc.

Durante la mañana de este jueves sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de la junta auxiliar San Salvador Chachapa.

Paramédicos de Protección Civil llegaron, pero no había ninguna persona dentro del coche.