Pide Julio Huerta investigar a exalcaldes de la Sierra Negra por presuntos nexos con el crimen organizado

Jorge Barrientos

El diputado local Julio Miguel Huerta Gómez, presidente de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, exigió una investigación a fondo contra exalcaldes y exfuncionarios de la Sierra Negra de Puebla, quienes —dijo— habrían permitido la entrada del crimen organizado en la región.

En entrevista, el legislador afirmó que la presencia de grupos delictivos en esa zona del estado no es casual, sino consecuencia de complicidades y omisiones de autoridades municipales pasadas, algunas de las cuales ya enfrentan procesos judiciales.

“Fueron exfuncionarios y expresidentes municipales quienes abrieron las puertas al crimen organizado, principalmente a grupos provenientes del estado de Veracruz.

Algunos incluso ya estuvieron en prisión. Hay que investigarlos, porque nadie puede sentirse dueño de la Sierra Negra ni ostentarse con poder sobre la región”, advirtió Huerta Gómez.

Entre los casos más relevantes, se encuentra el del exalcalde de Ajalpan, Ignacio Salvador Hernández, detenido en mayo de 2023 tras casi tres años prófugo, acusado de homicidio calificado, delincuencia organizada y abuso de autoridad.

De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión se permitió la operación de bandas criminales vinculadas al estado de Veracruz.

Huerta Gómez enfatizó que el Congreso del estado dará seguimiento al tema y reiteró su llamado a las autoridades estatales y federales para desmantelar las redes políticas y económicas que han favorecido la expansión de organizaciones criminales en esa región.