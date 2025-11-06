Impulsa Pepe Chedraui alianzas con sus homólogos a nivel mundial para mejorar la capacidad tecnológica de la capital

– _Desde el Smart City Expo World Congress, el presidente municipal destacó la relevancia de la cooperación internacional para promover la modernización urbana_

Desde Puebla

Barcelona, España, 06 de noviembre de 2025.- El uso de la tecnología para mejorar la capacidad en materia de movilidad, iluminación y seguridad es una prioridad en el Gobierno de la Ciudad, afirmó el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, durante su estancia en el Smart City Expo World Congress que acoge a más de mil 100 expositores de todo el mundo.

Durante el tercer día de actividades de esta feria con sede en Barcelona, España, y bajo el lema “The Time for Cities” expuso la importancia de generar alianzas para llevar a cabo mejores prácticas gubernamentales.

De esta manera, precisó que ahora hay más contacto y comunicación con alcaldes a nivel internacional en beneficio de las y los poblanos.

“Nos vamos con muchas ideas, contactos, comunicación con alcaldes a nivel mundial, vamos a tomar en cuenta muchas de sus gestiones de cómo se hacen las cosas alrededor del mundo, de cómo mejorar nuestro entorno en Puebla capital”, expresó.

Cabe mencionar que el encuentro internacional, que superó la asistencia de expositores y visitantes, en comparación con el año pasado destacó como uno de sus temas clave la movilidad autónoma y la llegada de un momento decisivo en las ciudades de todo el mundo para los desplazamientos sustentables.

Por lo anterior, Pepe Chedraui destacó el trabajo que se realiza desde el Gobierno de la Ciudad en materia de movilidad, iluminación y seguridad, como temas clave, todo con el uso de las nuevas tecnologías para garantizar que la capital de Puebla se siga posicionando como una de las ciudades más importantes de México.

“Poder mejorar la capacidad de movilidad con tecnología, de iluminación con tecnología y, sin duda, la seguridad, la parte más importante”, agregó.

El Smart City Expo World Congress, organizado por Fira Barcelona, tiene el objetivo, en esta edición, de mostrar a las y los asistentes cómo la tecnología puede mejorar y acelerar los proyectos de transformación urbana en todo el mundo.