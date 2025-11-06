8 casos de violencia atendidos en Oxxos: Secretaría para la Igualdad

Desde Puebla

La secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del ayuntamiento de Puebla ha colocado 90 puntos seguros en tiendas de conveniencia de Oxxos, donde se han atendido ocho casos de mujeres por acoso o violencia.

Se informó durante sesión de la Comisión de Igualdad Sustantiva de Género, por ello, Xel Nefris Herrera señaló que el primer punto se instaló en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan el 13 octubre de este año.

Se hace un mapeo de las tiendas que se están sumando a la estrategia, además de que se capacitó a dos mil 400 trabajadores, para que apliquen los protocolos adecuados.