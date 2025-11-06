Entrega Tonantzin Fernández apoyos alimentarios a personas en situación vulnerable

En conjunto con DIF Municipal y Estatal, la presidenta municipal continúa gestionando bienestar para las familias cholultecas*

Desde Puebla

*6 de noviembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Como parte de la política pública de no dejar a nadie atrás y velar por los grupos más vulnerables, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó la entrega de apoyos alimentarios a más de 560 personas en situación vulnerable.

Gracias a las gestiones realizadas ante el DIF Estatal, se recibieron mil 707 apoyos alimentarios con productos de la canasta básica, los cuales contribuyen no solo a mejorar la nutrición de las familias cholultecas, sino también a fortalecer su economía familiar.

Durante el evento, que contó con la presencia del delegado estatal de la Microrregión 10, Marcos Pérez, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Mtra. Lupita Fernández, invitó a la ciudadanía a acercarse a la institución, recordando que existen diversos programas de bienestar en favor de las y los cholultecas.

Por su parte, Tonantzin Fernández destacó que, gracias a la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, estos programas se entregan de manera directa a los beneficiarios. Subrayó además que la política de “cero corrupción” permite que más apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan.

Cabe mencionar que estos apoyos están dirigidos principalmente a adultos mayores, madres en lactancia, personas con cáncer o alguna discapacidad, e incluyen productos como aceite, frijol, arroz, avena y alberjón, entre otros, esenciales para la alimentación y nutrición de las familias beneficiarias.