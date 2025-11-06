Equipo Mexicano de golbol se cuelga el bronce en Chile con presencia queretana

PUBLIMETRO

La representación mexicana femenil de golbol logró un buen resultado en Santiago de Chile al imponerse por 10-3 a la selección argentina, para quedarse la medalla de bronce en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025. Entre las jugadoras que componen el cuadro nacional se encuentran las queretanas Dana Rodríguez, Luisa Jaramillo y Tania Sánchez.

El equipo arrancó su participación en la fase de grupos con victorias. En el enfrentamiento final por el tercer lugar, las mexicanas aprovecharon su buen entendimiento, buena defensa y contundencia ofensiva para imponerse, y así asegurar la presea de bronce.

La victoria ante Argentina tiene, además, un mayor valor ya que había sido enfrentado días antes en la fase de grupos, lo que ayudó a las mexicanas. Dicho bronce suma al medallero de México en los Juegos Parapanamericanos Juveniles.

Según el comunicado del Comité Paralímpico Mexicano, la actuación femenina en este deporte es un ejemplo de trabajo y apoyo, donde pueden cosechar logros importantes en eventos internacionales.

Cabe mencionar que es la primera edición que Chile alberga este evento donde se espera la participación de 1,500 atletas provenientes de 30 países la cual termina el próximo 9 de noviembre.