Tragedia en la NFL: muere Marshawn Kneeland, joven promesa de los Dallas Cowboys

EXCELSIOR

El defensivo de los Dallas Cowboys, Marshawn Kneeland, falleció la madrugada de este jueves a los 24 años, según confirmó el equipo a través de un comunicado oficial y un posteo en sus diversas redes sociales.

“Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys informamos que Marshawn Kneeland falleció trágicamente esta mañana”, expresó la organización. “Marshawn fue un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra familia. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y con su familia”.

Apenas en el pasado Monday Night consiguió su primer anotación como profesional en la derrota del cuadro de Texas ante los Arizona Cardinals. Kneeland llegó a los Vaqueros de Dallas en la segunda ronda del Draft 2024 proveniente de Western Michigan.

Hasta ahora había disputado 18 partidos, cuatro como titular. Tenía una marca de 26 tacleadas y una captura.

El representante del jugador, Jonathan Perzley, también lamentó la noticia: “Me duele confirmar que mi cliente y querido amigo Marshawn Kneeland falleció anoche”.

“Lo vi luchar desde sus días en Western Michigan, soñando con llegar a la NFL, hasta convertirse en un profesional respetado con los Cowboys. Marshawn puso su corazón en cada jugada, en cada práctica y en cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor indescriptible”.

Los fanáticos de los Vaqueros de Dallas han escrito diversos mensajes de pésame en el posteo de la organización, pero también fans de otros equipos han mostado su respeto debido a la muerte del joven jugador.

“Desde la afición de los Panthers hasta la familia de los Cowboys: estamos con ustedes en este momento de profundo dolor y pérdida. Perder a un compañero de equipo es inimaginable. Que encuentren fortaleza entre ustedes y en el apoyo de toda la comunidad de la NFL. ¡Sigan luchando por él!”, escribió un fanático.

¿Como murió Marshawn Kneeland?

Según reportes de diversos medios de Estados Unidos que toman información del Departamento de Seguridad Pública (DPS), Marshawn Kneeland se habría suicidado luego de ser perseguido por la policía.

Las autoridades señalan en su reporte que los hechos comenzaron alrededor de las 10:30 p. m. del miércoles 5 de noviembre, cuando agentes intentaron detener un vehículo por una infracción de tránsito en los carriles norte de la autopista de peaje Dallas North Tollway, cerca de Keller Springs Boulevard.

El conductor, identificado posteriormente como Marshawn Kneeland, se negó a detenerse, lo que dio inicio a una persecución policial. Los policías perdieron de vista el vehículo y decidieron no continuar. Posteriormente, el coche fue encontrado abandonado tras verse involucrado en un accidente en los carriles sur de Dallas Parkway, cerca de Warren Parkway. Agentes de la policía estatal y de Frisco registraron la zona y hallaron a Kneeland muerto por una herida de bala autoinfligida. Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el incidente ni sobre la investigación en curso.

NFL manda sus condolencias

La NFL lamentó la muerte del jugador mediante un comunicado en el que dijeron estar “profundamente tristes por el fallecimiento” de Marshawn Kneeland al tiempo que mandaron sus oraciones a su novia “Catalina, su familia, amigos y compañeros de equipo”, además de asegurar que brindarán todo el apoyo a sus seres queridos en este momento.