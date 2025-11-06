Mexicana es nominada a Mejor Árbitra del Mundo

EXCELSIOR

La mexicana Katia Itzel García Mendoza (1 de enero de 1992) fue nominada a Mejor Árbitra del Mundo. La Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Futbol (IFFHS) dio a conocer una lista de 20 silbantes, entre las que destaca la originaria de la Ciudad de México.

Katia Itzel viene de tener participación en el Mundial varonil Sub-20. Fue la árbitra principal del partido que ganó Italia 1-0 sobre Australia en la Fase de Grupos. El último partido en el que participó en el torneo fue en los Octavos de final, con triunfo de Francia de 0-1 sobre Japón

La ganadora sucederá a Rebecca Welch, Mejor Árbitra de 2024.

El jurado está compuesto por miembros de la IFFHS (periodistas deportivos y expertos de futbol) de 120 países de todos los continentes.

La clasificación definitiva se dará a conocer después del 10 de diciembre.

¿QUIÉN ES LA MEXICANA NOMINADA A MEJOR ÁRBITRA DEL MUNDO?

Katia Itzel incursionó en el arbitraje amateur en 2015 y un año después realizó su debut. Con gafete FIFA (2019 y 2023). Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM.

Ha dirigido en la Liga TDP, Liga Premier, Torneos de Fuerzas Básicas de la Liga MX Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20; LIGA MX Femenil y Liga de Expansión MX.

También ha dirigido en las finales del Clausura 2022 de la Liga MX Sub-20, en el Campeón de Campeones 2021-2022 y en la Final del Apertura 2022, ambas de la Liga MX Femenil.

En el marco internacional, fue árbitra en She Believes Cup; Torneos Eliminatorios de Concacaf Sub-17, Sub-20 y Campeonato W, siendo la árbitra de la final; además de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de La India, en donde también impartió justicia en la gran final.

Participó en el Mundial Femenil de Australia-Nueva Zelanda 2023.

También tiene el distintivo internacional como árbitra VAR.

Ganó el Premio Nacional de Deportes 2024 en la categoría juez-árbitro. Fue reconocida por ser la segunda mujer en arbitrar un partido de la Liga MX de futbol varonil.