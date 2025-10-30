Siete estados apoyaron a Puebla tras las lluvias: Armenta 

Erika Méndez

Siete estados del país mandaron apoyo a los damnificados de Puebla por las lluvias del 9 y 10 de octubre en la Sierra Norte.

Las entidades fueron: Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Campeche mandaron alimentos y artículos para despensas, palas, picos y botas.

El ejecutivo estatal, Alejandro Armenta, agradeció el apoyo de manera pública a los gobernadores de dichos estados.

Reveló que toda la ayuda y donativos se concentran en el centro de mando de Huauchinango.

Elementos de la Marina, Guardia Nacional (GN) y Protección Civi se encargan de la distribución.