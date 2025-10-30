Murió albañil electrocutado en Teziutlán

Desde Puebla

Trágica muerte de un trabajador de la construcción por sufrir descarga eléctrica y caer de una altura aproximada de 10 metros en Teziutlán.

Este jueves en el barrio de Santa Rosa, en la parte alta del municipios.

El occiso trabajaba en la parte alta de una casa en construcción, cuando por descuido tocó los cables de alta tensión y cayó de esa altura.

Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil, quienes trataron de reanimar a la victima, pero lamentablemente había perdido la vida.