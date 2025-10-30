La BUAP confirma suspensión de labores

María Huerta

A partir de mañana 31 de octubre, la BUAP no tendrá clases, retomará actividades el martes 4 de noviembre del presente año, por acuerdo de la rectora Lilia Cedillo Ramírez.

En un comunicado dirigido a funcionarios del Consejo Universitario, vicerrectores, directores de unidades académicas y dependencias administrativas, jefes de departamento y la comunidad universitaria en general, la máxima casa de estudios explicó que la medida se tomó con fundamento en el artículo 59, fracción VII del Estatuto Orgánico de la BUAP y la Rectora ejerce la facultad conferida por el artículo 56 del mismo ordenamiento.

No obstante, la BUAP precisó que quedan exceptuados de la suspensión aquellos sectores cuyo trabajo no puede interrumpirse por su naturaleza, como personal del Hospital Universitario de Puebla (HUP), Radio BUAP, dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU).

También el de la dirección de Infraestructura Educativa (DIE), debido al trabajo en Ciudad Universitaria (CU) y CU2.