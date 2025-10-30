Puebla fortaleció su ecosistema de innovación con el Inventatón 2025

-Con la participación de los tres órdenes de gobierno y la academia, se impulsó el talento de las y los emprendedores poblanos durante la apertura de la feria de innovación organizada por el IMPI, Intelligentia e Ibero Puebla.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – El gobierno que encabeza el mandatario Alejandro Armenta reconoció y celebró la realización del Inventatón 2025, una feria de innovación que reflejó el talento, la creatividad y la capacidad transformadora de las y los emprendedores poblanos. Este encuentro organizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de la Secretaría de Economía Federal, Intelligentia y la Universidad Iberoamericana Puebla, a través del apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado, representó una oportunidad para fortalecer el ecosistema de innovación en Puebla y proyectar al país hacia un futuro de desarrollo tecnológico y productivo.

En el acto inaugural, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, quien asistió en representación del gobernador Alejandro Armenta, destacó que la política de desarrollo económico de Puebla se mantuvo alineada con el Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con la estrategia Hecho en México, orientada a consolidar la soberanía tecnológica, fortalecer la industria nacional y promover el talento creativo en todo el territorio. Afirmó que en el estado estas acciones se traducen en un gobierno humanista y bioético, comprometido con el bienestar de las personas y el respeto al entorno.

Gabriel Chedraui subrayó que, a través de la marca Puebla Cinco de Mayo, impulsan el crecimiento de las y los emprendedores locales; productores, artesanos y MiPymes poblanas; quienes constituyen el motor que da vida a la economía regional. Recalcó que la administración estatal trabajó para consolidar un ecosistema que vincule la innovación, la producción sustentable y la competitividad con identidad poblana.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo resaltó que el Inventatón 2025 se distinguió como un espacio donde la innovación se convirtió en motor de progreso. En este encuentro se compartieron ideas, generaron prototipos y fortalecieron vínculos entre academia, iniciativa privada y gobierno. Expresó su reconocimiento al IMPI, a la Secretaría de Economía Federal y a las universidades participantes por su compromiso con la protección del ingenio mexicano y la promoción de una economía del conocimiento.

El evento contó con la participación del rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Alejandro Guevara Sanginés; del director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo; el responsable del Corredor Económico del Bienestar, Juan Carlos Natale López; el representante del IDIT Ibero Puebla, Aristarco A. Cortés Martín; y el director de alianza interuniversitaria Intelligentia, Luis Roberto Bonilla Toscano.

Posteriormente, el titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, impartió una conferencia magistral y encabezó el panel “Que no te roben tu idea”, dirigida a estudiantes, emprendedores y representantes del sector productivo interesados en proteger sus innovaciones y fortalecer la competitividad nacional.