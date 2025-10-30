Inversión histórica de 223.8 millones en aparatos ortopédicos y funcionales, materializan humanismo mexicano

– Con la donación sin precedentes de más de 150 millones de pesos por parte de la Beneficencia Pública se entregarán aparatos ortopédicos y ayudas funcionales que benefician a casi 14 mil familias.

– En total, y con donaciones de organizaciones como FUCAM, Fundación Alma y Fundación Betania, más de 23 mil 400 familias recibirán sillas de ruedas, auxiliares auditivos, bastones, muletas, lentes de armazón y prótesis.

– “Cada apoyo simboliza la materialización del amor y la empatía hacia quienes más lo necesitan”: Alejandro Armenta.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con una inversión sin precedentes de 150 millones de pesos que beneficiará a casi 14 mil familias con donaciones de aparatos ortopédicos y apoyos funcionales, el director de la Beneficencia Pública Nacional, el director José Alfredo Cordero Esquivel, reconoció el liderazgo y sensibilidad del Gobierno del Estado de Puebla que encabeza el mandatario Alejandro Armenta.

Al asistir a la mañanera de este jueves en el Centro Integral de Servicios (CIS), el funcionario federal destacó que Puebla se convierte en referente nacional al ejecutar políticas sociales que devuelven movilidad, audición, visión y confianza a miles de personas.

Por su parte el gobernador Alejandro Armenta destacó que es una inversión histórica la donación en total de 223.8 millones de pesos, en coordinación con la Beneficencia Pública Nacional, con organizaciones como FUCAM, Fundación Alma y Fundación Betania, que, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), fortalecen el bienestar de más de 23 mil 400 familias poblanas. Este esfuerzo conjunto representa hasta tres veces más que lo destinado en años anteriores.

El mandatario estatal puntualizó que esta colaboración refleja la esencia del humanismo mexicano del gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. “Cada apoyo simboliza la materialización del amor y la empatía hacia quienes más lo necesitan”, expresó.

Por su parte, el director general del SEDIF, Juan Carlos Valdez Zayas, informó que los recursos permitirán entregar 7 mil 472 sillas de ruedas, 4 mil 718 auxiliares auditivos, 3 mil bastones, 550 muletas, 3 mil 150 lentes de armazón y 490 prótesis, además de la ampliación de servicios en los centros de rehabilitación y salud mental del estado. “Cada aparato representa dignidad, independencia y esperanza”, aseguró.

La directora de Inclusión y Rehabilitación Social del SEDIF, Nadia Aguirre Flores, reconoció la confianza del gobernador y de la presidenta honorífica del organismo, Ceci Arellano, para gestionar apoyos sin precedentes en favor de quienes más los necesitan. Subrayó que, por primera vez, Puebla impulsa programas integrales como Cuidando a los Cuidadores y jornadas médicas con fundaciones aliadas para atender a mujeres sobrevivientes de cáncer que incluye cirugías de reconstrucción mamaria, acciones que devuelven esperanza y dignidad a las familias poblanas.