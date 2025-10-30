Video: Armenta anunció la construcción de centro de rehabilitación y especialidades

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció la construcción de un centro integral de rehabilitación y especialidades.

En conferencia de prensa, dijo que el proyecto se presentará de manera oficial en noviembre por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Resaltó que es un megaproyecto, para apoyar a las familias más necesitadas, por ello, se ubicará en un lugar estratégico.

“Ya que avancemos en todo el modelo, le vamos a dar carga presupuestal para el 2026, se los vamos a anunciar y va a ser de gran utilidad para niñas, niños, jóvenes, personas adultas, deportistas, es un esquema integral de atención a todo tipo de discapacidades”, dijo Armenta Mier.