Fuerte viento tiró árboles en diversas zonas de la ciudad

Puebla, Pue., 29 de octubre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Dirección de Protección Civil Municipal informa que, personal de esta área, acudió a realizar acciones de mitigación de riesgos ante la caída de ramas, árboles, y otros elementos estructurales, debido a las fuertes rachas de viento, registradas durante la mañana de este día, en colonias como Valle Dorado, Las Hadas Mundial 86, Rosas del Tepeyac, Reforma Agua Azul, González Ortega, Junta Auxiliar San Pablo Xochimehuacan, El Riego Norte, entre otras, con siete intervenciones, hasta el momento, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos y otras áreas del ayuntamiento.

Es importante mencionar que no se han reportado personas lesionadas y se le recuerda a la ciudadanía que, al encontrarse en una situación de riesgo, llame al número de emergencias 9-1-1, con el objetivo de que el personal capacitado realice, con equipo especializado, las maniobras necesarias para atender el reporte.