Cuatro lesionados dejó la caída de un techado en secundaria de Atlixco

Erika Méndez

Cuatro personas lesionadas, tres menores y un adulto, dejó la caída de una lámina del techado del domo de la secundaria federal “Melchor Ocampo”, en Atlixco.

La secretaría de Educación Pública (SEP) informó que las personas heridas fueron trasladadas al nosocomio más cercano, hasta el momento se informa que las lesiones no ponen en riesgo su vida.

En tanto, personal de Protección Civil y Seguridad Pública del municipio acudió a retirar la estructura del plantel. Por el hecho, la SEP inició una investigación para deslindar responsabilidades.