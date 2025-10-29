“El Albañil”, catrina atlixquense que honra a los trabajadores de la construcción

Desde Puebla

Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, presentó la catrina “El Albañil ‘El May’”, una de las obras más representativas del Festival Internacional Valle de Catrinas 2025, ubicada en el Panteón Municipal.

Creada por el artista atlixquense Esteban Avendaño (NHUAR), esta pieza rinde homenaje a los albañiles, mujeres y hombres que construyen hogares y memorias, simbolizando la dignidad del trabajo y el valor de las manos que edifican la vida.