Pallares Miranda espera obtener más de mil 595 mdp en 2026

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), del municipio de Puebla, Félix Pallares Miranda, señaló que solicitará un techo financiero similar al que se le avaló a la dependencia este año de mil 595 millones de pesos.

Al señalar que ya elabora su plan de trabajo para el próximo ejercicio fiscal 2026 y se basará en tres ejes: Prevención, Inteligencia y Operatividad.

Cabe recordar que este año a la SSC se le aprobaron mil 595 millones de pesos, un incremento de 300 millones de pesos, a comparación con lo que concluyó la anterior administración.

Es importante señalar que el pasado 10 de octubre de este año se avaló durante sesión extraordinaria de cabildo la ley de ingreso del 2026 por un monto de siete mil 470 millones de pesos.