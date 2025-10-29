Volcadura en la federal México Tuxpan habría dejado lesionados

Abelardo Domínguez
Reportan la volcadura de una camioneta de carga tipo estaquitas sobre la carretera federal México Tuxpan a la altura de El Fresno en HUAUCHINANGO.
Se reportan personas lesionadas y un solo carril habilitado.
