Becas socioeconómicas, excelencia, académica y talentos, ofrece la BUAP

María Huerta
La máxima casa de estudios publicó la convocatoria para las becas socioeconómicas, de excelencia, académica y de talentos universitarios otoño 2025.
Los interesados deben ingresar a https://becas.buap.mx para realizar la solicitud de beca a partir de este día a las 17:00 horas hasta el 7 de noviembre.
Es necesario contar con el correo institucional y, en caso de no tenerlo, tramitarlo en https://recuperacioncorreo.buap.mx.
El 10 de noviembre se informará quiénes fueron aprobados en las becas correspondientes.
Las becas van de los 4 mil a los cinco mil 500 pesos y comprenden el período de agosto a diciembre de 2025.
