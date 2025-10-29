Fuertes vientos provocaron la caída de una señalética en Periférico Ecológico

Erika Méndez

Los fuertes vientos de este miércoles en Puebla capital provocaron la caída de una señalética en el Periférico Ecológico.

La secretaría de Infraestructura detalló que dicho percance obstruyó la entrada de la 14 Sur con sentido a la 11 Sur.

Ante ello, acudieron con módulos de maquinaria para hacer el retiro correspondiente y garantizar que las vialidades se encuentren en óptimas condiciones por la seguridad de los automovilistas.