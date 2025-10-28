Muere menor tras explosión de pirotecnia en Xiutetelco

Sadit González
Fuerte movilización de cuerpos de emergencia, está noche de martes, esto luego de una explosión de pirotecnia que se registro en el interior de una vivienda en la zona sur a la altura de la localidad de Xaltipan, Xiutetelco.
Se dió a conocer que tras los hechos un menor de 12 años de edad falleció cuando era trasladado al hospital, mientras una mujer también trasladada por los paramédicos de Protección Civil fue identificada como la (madre) del hoy occiso, que terminó en terapia intensiva del hospital general de Teziutlán, al presentar quemaduras de 1 y 2 grado en todo el cuerpo.
Hasta el momento, se sabe que dentro del inmueble, en plena zona urbana, almacenaban pirotecnia.
