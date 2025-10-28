Sinha invita al “Juego de Leyendas del Toluca” con causa

EL VALLE

El exfutbolista y actual directivo de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio Naelson “Sinha”, hizo un llamado a la afición y al público en general para asistir al Juego de Leyendas del Toluca, un evento con causa que reunirá a grandes figuras del futbol escarlata en beneficio de la Fundación “¿Y los hombres qué?” A.C.

La cita será el sábado 16 de noviembre a las 11:00 horas en la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo (La Hortaliza) de Metepec, donde se vivirá una jornada llena de nostalgia, convivencia y solidaridad. La transmisión del partido podrá seguirse en vivo a través de CasMej Productions, plataforma que dará cobertura especial al encuentro.

Sinha destacó que este tipo de actividades no sólo permiten revivir la pasión por el futbol, sino también fortalecer las causas sociales. “Será una oportunidad para disfrutar de nuestras leyendas y, al mismo tiempo, apoyar una fundación que impulsa la reflexión sobre el papel de los hombres en la sociedad actual”, señaló el exjugador.

Los boletos ya se encuentran disponibles en distintos puntos de venta: Centro Tolzú (Av. Miguel Hidalgo 201, Toluca), Café Bialleto (Av. Tecnológico 1316, Metepec), Oficinas del IMCUFIDEM (Unidad Deportiva La Hortaliza), y Kahve Coffee Station (Morelos Pte. 904, Toluca). También pueden adquirirse en línea a través de los canales oficiales del evento.

El Juego de Leyendas del Toluca promete reunir a exfiguras emblemáticas del club, quienes volverán a pisar la cancha para brindar un espectáculo familiar, lleno de recuerdos, goles y emociones.

Con este encuentro, Metepec se convertirá nuevamente en sede del deporte con causa, reafirmando su compromiso con la comunidad y con los valores que han distinguido al futbol mexiquense a lo largo de los años.