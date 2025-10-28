OOSL recolectará entre 230 y 300 toneladas de basura: Omar Rodríguez

María Tenahua

El coordinador del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Omar Rodríguez Corte señaló que, por las festividades de Todos Santos, se generarán entre 230 y 300 toneladas de basura, en la ciudad, principalmente en los panteones.

Resaltó que para los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre se desplegarán 150 trabajadores, para realizar las labores de limpieza en los principales puntos de la ciudad.

El funcionario municipal comentó que previo a estas fechas se comenzaron las labores de limpieza en los camposantos, además de colocar contenedores de residuos para que las personas que visitan a sus familiares que ya fallecieron, coloquen los mismos.