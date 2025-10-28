OOSL recolectará entre 230 y 300 toneladas de basura: Omar Rodríguez

María Tenahua
El coordinador del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Omar Rodríguez Corte señaló que, por las festividades de Todos Santos, se generarán entre 230 y 300 toneladas de basura, en la ciudad, principalmente en los panteones.
Resaltó que para los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre se desplegarán 150 trabajadores, para realizar las labores de limpieza en los principales puntos de la ciudad.
El funcionario municipal comentó que previo a estas fechas se comenzaron las labores de limpieza en los camposantos, además de colocar contenedores de residuos para que las personas que visitan a sus familiares que ya fallecieron, coloquen los mismos.
You may also like
-
Reestructurarán el trayecto del transporte público en Puebla
-
Créditos de fin de año crecen; mujeres de 25-45 años los impulsan en 4 estados
-
¿Cómo laten las ciudades en México?
-
Inicia festividad de Día de Muertos en Amozoc con la primera catrina y tapete monumental
-
Instalan ofrenda monumental en San Pedro Cholula