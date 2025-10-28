Reestructurarán el trayecto del transporte público en Puebla

Erika Méndez

La Secretaría de Movilidad y Transporte, reestructurará el trayecto de las unidades del transporte público, reveló la titular de la dependencia, Silvia Tanús.

En conferencia de prensa, dijo que el 30 de noviembre concluirán el estudio sobre la movilización del transporte, mismo que no se hacía desde hace 12 años. Y mediante el cual, se detectó la necesidad de modificar la circulación, pues hay concesiones que tienen más de 100 unidades, pero solo circulan 10.

Por otra parte, reveló que a partir del 1 de noviembre serán desplegados más de 300 agentes de proximidad vial que realizarán labores como dar fluidez al tráfico, principalmente en horas pico.