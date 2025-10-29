Concluye en la BUAP elección de ocho directores y representantes de los 44 consejos de Unidad Académica

Una jornada caracterizada por un clima de tranquilidad y respeto, y sin incidencias

Desde Puebla

En un clima de tranquilidad, tolerancia y respeto concluyó la jornada electoral para el nombramiento de director o directora en ocho facultades y escuelas de la BUAP, periodo 2025-2029, así como de los representantes de los consejos de Unidad Académica (CUAs), periodo 2025-2027.

En esta votación el padrón electoral fue de más de 138 mil universitarios: poco más de 132 mil del sector estudiantil, 5 mil 128 del sector académico y mil 184 del sector no académico.

En punto de las 8:00 horas inició esta jornada electoral que transcurrió sin reportes de incidentes y con una fluida participación, en la cual los universitarios de manera presencial manifestaron su voto para elegir a sus representantes de los CUAs, así como a directoras y directores en tres preparatorias y cinco facultades.

El cierre del proceso de auscultación sectorial finalizó a las 18:00 horas en las unidades académicas de Ciudad Universitaria 2, Complejo Cultural Universitario, áreas de la Salud, Centro y CU, así como en los complejos regionales.

Posteriormente, tuvo lugar el escrutinio y cómputo de los votos, así como el levantamiento de actas. La calificación del proceso se efectuará este 29 de octubre, en sesión extraordinaria de los CUAs, así como los nombramientos y toma de protesta.