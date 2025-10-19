“Nada quedará sin arreglo”: Sheinbaum y Armenta en Pantepec

Desde Puebla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continuó con sus recorridos de supervisión en el municipio de Pantepec, Puebla, donde afirmó que se atenderán escuelas, clínicas y nada se va a quedar sin arreglo, después de las afectaciones que hubo por las intensas lluvias.

“Vamos a arreglar las escuelas, las clínicas ,todo, nada se va a quedar sin arreglo, poco a poquito vamos a ir saliendo adelante y me voy a poner de acuerdo con el gobernador para regresar aquí en un tiempo para ver cómo va y supervisar”, afirmó durante su recorrido a pie, en el que estuvo acompañada del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier y la presidenta municipal de Pantepec, Araceli Gaspar Cruz.

Recordó que ya se inició la etapa de censo para otorgar apoyos conforme a las afectaciones y explicó que mientras se recaba toda esa información, las personas afectadas van a seguir recibiendo despensas y acompañamiento del Gobierno de México.