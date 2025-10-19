Video: Sheinbaum visitó el refugio temporal El Carrizal en Pantepec

María Huerta

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó el refugio temporal de El Carrizal, Pantepec, Puebla, como parte de su sexto día de recorridos por las zonas afectadas en las lluvias intensas la semana pasada.

Acompañada del gobernador Alejandro Armenta Mier, la ejecutiva nacional escuchó cada una de las inquietudes, necesidades y demandas de los afectados por las lluvias e inundaciones tras el paso de la tormenta tropical “Jerry”.

Cabe destacar que ayer el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, en reunión con presidentes municipales de Jopala, Zihuateutla y Tlaola, así como con ediles auxiliares, señaló que para rehabilitar el paso vehicular, primero se requieren de estudios topográficos y técnicos.

Por su parte, Sheinbaum Pardo admitió que las inundaciones se convirtieron en un grave problema en varios estados del país y que algunos gobernadores no han contribuido a enfrentar la situación, pero añadió que, en el caso de Armenta, le puso una calificación de 10.