Salud Sección Principal

Vehículo habría caído en desagüe de colonia en Huauchinango

By Redaccion2 / 19 octubre, 2025

Desde Puebla

Reportan un vehículo sobre el desagüe de las colonias y Papatlazolco en Huauchinango: Ya hay buzos y cuerpos de emergencia en la zona.

Buscan los cuerpos de personas atrapadas en el vehículo durante la noche de lluvia y que no lograron superar el cauce del agua.

You may also like

Categorías