Vehículo habría caído en desagüe de colonia en Huauchinango

Desde Puebla
Reportan un vehículo sobre el desagüe de las colonias y Papatlazolco en Huauchinango: Ya hay buzos y cuerpos de emergencia en la zona.
Buscan los cuerpos de personas atrapadas en el vehículo durante la noche de lluvia y que no lograron superar el cauce del agua.
