Murió hombre en Tehuacán aplastado por el carro que reparaba

By Redaccion2 / 19 octubre, 2025

Desde Puebla

Un hombre perdió la vida luego de caerle un carro encima en Tehuacán.

Esta mañana de domingo sobre la calle Tabasco entre calles Sonora y Chihuahua, de la colonia México Sur.

