Basura e infecciones agobian a Álamo por colapso de drenajes; enfrentan problema de salud pública

Excelsior

Los damnificados de Álamo enfrentan un nuevo problema: la gran cantidad de basura acumulada en las calles, que se ha convertido en un foco de infección.

No se dan abasto para sacar la basura. Ahora sí que llegamos y no entraba el agua acá, pero ahora ya se está inundando más porque las coladeras están colapsadas y todavía no meten la maquinaria para sacar el agua sucia, que es la que va a causar más infección”, dijo Vicente Cortés, uno de los afectados.

La basura que se está recogiendo en camiones se coloca a un costado del río Pantepec, sin que hasta el momento se sepa si será trasladada a otro sitio o qué pasará con ella.

Yo me pregunto dónde irá a parar toda esta basura, a qué lugar la irán a amontonar. Es desagradable ver todo eso, más que nada por las infecciones que se puedan dar”, comento Erick

En la zona aún hay calles encharcadas porque los drenajes están colapsados; en otras, se coloca cal sobre los montones de basura para disminuir los olores.

Ahorita quiero pasar a mi casa, pero no puedo porque hay demasiada basura. Por todos lados estoy buscando la entrada por el crucero, pero por aquí está cerrado.”

Ayer se observó una mayor presencia de elementos del Ejército, la Marina y maquinaria que apoyan en las labores de limpieza.

Yo sé que toda mi colonia está sufriendo daños en el drenaje, y ahora con este problema se empeora todo, porque tenemos drenajes colapsados prácticamente en toda la colonia. Entonces es un problema de basura y un problema de salud, y la verdad nos sentimos impotentes para poder hacer algo”, dijo Miguel Salazar, otro de los afectados.

El pasado jueves, tiraron basura afuera de la casa de la presidenta municipal, Lilia Arrieta, ante la falta de apoyo.

OBLIGADOS A DORMIR AFUERA

Laurencio perdió todo su patrimonio luego de que el río se desbordara en Álamo, Veracruz. Por fortuna, logró salvar su vida.

El río estaba a un nivel más bajo, pero se agarró el agua a llover y llover. Ya cuando llegó mi hermano y me dijo: ‘¿Cómo ves?, ¿irá a crecer?’, le dije que sí. En la noche empezó a subir leve, pero sí aumentó. Ya para las cinco de la mañana el agua la teníamos arriba del puente.”

Con ayuda de su hermano, apenas logró salir.

Muy forzado, pero yo y mi familia, con ayuda de mi hermano, salimos”, dijo.

Laurencio y su familia se refugiaron en un albergue.

Esta creciente, la del 99 fue grande, pero esta la superó. Yo aquí tengo 50 años y pensé que no la iba a volver a ver, esta creciente.”

Al interior de su casa todo se perdió; el agua la cubrió por completo. Ahora duermen afuera.

BRIGADAS DE OAXACA AYUDAN

La Comisión Estatal Forestal (Coesfo) participa en las acciones de auxilio en el estado de Veracruz, mediante el despliegue de brigadas de combatientes forestales que colaboran en tareas de limpieza y recuperación tras las intensas lluvias registradas en la entidad vecina.

Las cuadrillas de las brigadas de Santa María Mixtequilla, Tlalixtac de Cabrera y Santa Cruz Xoxocotlán acudieron en apoyo del municipio de Álamo Temapache.

Entre las labores destacan el derribo y retiro de árboles caídos, la apertura de vialidades para restablecer el tránsito vehicular, así como el apoyo directo a viviendas afectadas.

-Patricia Briseño

EVACÚAN COLONIAS

Ante el incremento gradual del nivel del río Pánuco, familias de la colonia Guadalupe Victoria, en el municipio de Tampico, Tamaulipas, fueron evacuadas de la zona. La evacuación comenzó durante la tarde de ayer, tras una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Américo Villarreal Anaya y personal de diversas instituciones que monitorean la crecida del río.