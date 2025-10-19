La transformación se construye todos los días con trabajo: Julio Huerta en Primer Informe de Actividades Legislativas

Arlette Hernández

“Tengo claro que la transformación de México no se decreta, se construye todos los días con trabajo, con verdad y con el corazón en el pueblo”, señaló el diputado Julio Miguel Huerta Gómez al rendir su Primer Informe de Actividades Legislativas, donde subrayó la presentación de 24 iniciativas y ocho puntos de acuerdo.

En el municipio de Zinacatepec, el legislador expuso que la primera iniciativa que presentó fue para reformar la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de fortalecer el papel de las juntas auxiliares y que tengan voz al interior del Cabildo, para ejercer el lugar que les corresponde como representantes del pueblo.

De igual forma, detalló las propuestas impulsadas para atender diversas problemáticas de interés social, en materia de gobernabilidad, desaparición forzada, seguridad, protección civil, salud, educación, fortalecimiento de la estructura familiar y defensa del agua potable como un derecho humano y recurso fundamental.

El legislador también destacó las iniciativas de reforma para cuidar y defender a las mujeres, el fortalecimiento de los derechos humanos, la protección al medio ambiente, así como el impulso a la ciencia y la tecnología.

“Una de las iniciativas que más me honra haber presentado es la iniciativa de reforma a la Constitución estatal por la que se incorporan las figuras de consulta popular y revocación de mandato, como mecanismos auténticos de democracia”, indicó.

En materia de gestión, resaltó la realización del Día de Holanda en Puebla, entregas de reconocimientos, así como apoyos del programa de Obra Comunitaria, impulsado por el Ejecutivo.